Tutte le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A

ROMA - Partirà domani con la sfida al Tardini tra Parma e Milan alle 12.30 il 33° turno del campionato di Serie A. Una giornata in cui nove dei dieci match in programma si giocheranno domani, mentre la sfida tra Napoli e Atalanta andrà in scena al San Paolo il lunedì di Pasquetta. Nelle gare del weekend spicca sicuramente lo scontro diretto per un posto in Champions League tra Inter e Roma. Le due formazioni si troveranno una di fronte all'altra domani alle 20.30 al Meazza. Ma questa potrebbe essere soprattutto la giornata in cui la Juventus potrebbe laurearsi campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. I bianconeri, dopo la sconfitta di sabato a Ferrara contro la Spal che ha rimandato la festa, affronteranno domani alle 18 la Fiorentina all'Allianz Stadium. Alla formazione di Allegri, che ha fin qui accumulato 17 punti di vantaggio sul Napoli secondo, basterà anche solo il pareggio per festeggiare il tricolore davanti ai propri tifosi, delusi per l'eliminazione in Champions di martedì contro i "terribili" ragazzi olandesi dell'Ajax. Ma torniamo al campionato e vediamo nel dettaglio le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-MILAN

Segui Parma-Milan domani alle 12.30 in diretta sul nostro sito

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Gervinho. ALLENATORE: D'Aversa.

A disposizione: Frattali, Brazao, Bastoni, Gobbi, Diakhate, Dezi, L. Rigoni, Stulac, Machin, Kasa, Schiappacasse.

Indisponibili: Sierralta, Biabiany, Inglese, Siligardi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Barillà, Biabiany, Rigoni, Iacoponi.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, C.Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. ALLENATORE: Gattuso.