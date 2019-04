Diretta Sampdoria-Lazio dalle 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

GENOVA - «Non ripetiamo gli errori post-Inter. Non voglio cali e non dobbiamo dipendere dalla finale. L’Europa va conquistata dal campionato». Simone Inzaghi suona la carica. La sua Lazio sarà di scena a Genova per la delicata sfida contro la Samp di Giampaolo e dovrà fare a meno degli squalificati Milinkovic e Luis Alberto. «Non dobbiamo mollare un centimetro». Occhio, come sempre, a Quagliarella: l’attaccante blucerchiato ha segnato ben 41 gol nel corso degli ultimi due campionati. Segui Sampdoria-Lazio in diretta dalle 18 su www.corrieredellosport.it.

SAMPDORIA-LAZIO LIVE DALLE 18

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa; Caicedo. All. Inzaghi

ARBITRO: Maresca di Napoli

TV: Sky Sport Serie A e Canale 251