Torino-Milan 2-0: fa festa la Roma

TORINO - Vince il Toro, perde il Milan, fa festa la Roma. La notte di Torino è stata amarissima per Gattuso, che è caduto sotto i colpi di Belotti e Berenguer e ora vede complicarsi in maniera incredibile la lotta per un posto in Champions. Può sorridere invece Mazzarri, che nonostante l’ennesima espulsione, ha regalato una gioia incredibile ai suoi tifosi e al presidente Cairo. La classifica ora è incredibile: Roma 58, Torino, Milan e Atalanta 56 e Lazio 55. Domani sera la squadra di Gasperini, che sfida a Bergamo l’Udinese, ha la possibilità di riprendersi il quarto posto solitario, ma c’è la netta sensazione che lo sprint per l’Europa sarà incandescente nelle ultime quattro giornate. Di sicuro la partita di stasera avrà strappato un altro sorriso a Ranieri, che conserva il quarto posto dopo aver visto cadere il Milan a Torino dove c’era in tribuna Antonio Conte, il sogno del desiderio della Roma per la prossima stagione.

Kessie inguaia il Milan: Belotti e Berenguer puniscono i rossoneri

LA CRONACA - Con la semifinale contro la Lazio a pesare nelle gambe e nella testa della squadra di Gattuso, è stato il Torino a partire forte, pressando i rossoneri con marcature a uomo strettissime e tenendo alti i ritmi della partita. Il Milan ha fatto fatica nei primi minuti a tenere il passo dei granata, come dimostrano i tre cartellini in 16'. La maggior intraprendenza granata si è tradotta al 17' nella punizione di Ansaldi che ha sfiorato il palo: poco altro fino al tiro di Suso, guizzo dello spagnolo parato con sicurezza da Sirigu al 30'. La prima parata di Donnarumma al 39'. Il Milan ha iniziato la ripresa con un atteggiamento più intraprendente, mentre il Torino si è arrabbiato con Guida per un presunto rigore su Belotti e per la mancata ammonizione di Suso, secondo giallo che avrebbe significato espulsione: pochi minuti dopo Mazzarri ha collezionato la seconda espulsione consecutiva in casa dopo quella con il Cagliari. Due minuti il rigore trasformato da Belotti sotto la Maratona e festeggiato da Belotti mostrando la maglia dell'infortunato Djidji. Gattuso ha provato a cambiare marcia inserendo Borini per l'ammonito Suso e Piatek per Paquetà. Dopo l'ammonizione di Moretti, che salterà il derby con la Juventus, Bakayoko ha fatto tremare la traversa con un colpo di testa: una manciata di secondi dopo è stato Berenguer con un bellissimo tiro al volo, complice la tardiva reazione di Donnarumma, a firmare il 2-0 che ha chiuso la partita. Dai piedi di Castillejo è nata al 35' l'azione che avrebbe potuto riaprire la partita, un colpo di testa di Kessie su cui Sirigu ha compiuto una grande parata: la fine è arrivata pochi minuti dopo, quando Romagnoli si è fatto espellere applaudendo Guida e costringendo il Milan a finire la partita in inferiorità.