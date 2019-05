Diretta Lazio-Atalanta ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Dopo il successo sul campo della Sampdoria nel precedente turno, la Lazio riceve l'Atalanta all'Olimpico di Roma per una partita molto importante in ottica Europa. I biancocelesti e i bergamaschi si sfidano per la 35esima giornata del campionato di Serie A: la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato subito la vittoria dopo il ko casalingo con il Chievo mentre la formazione di Gasperini viene da due successi di fila, contro Udinese e Napoli.

DIRETTA LAZIO-ATALANTA - L'incontro tra Lazio e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A e Sky Canale 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI - Simone Inzaghi sembra intenzionato a puntare sul 3-5-2 con la coppia Immobile-Caicedo in attacco e il trio difensivo formato da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-1-2 e lanciare Ilicic dal primo minuto in avanti con Duvan Zapata e con Gomez a supporto sulla trequarti. La difesa dovrebbe essere formata da Mancini, Palomino e Masiello.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA: (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Calvarese di Teramo