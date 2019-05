Diretta Genoa-Roma ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

GENOVA - La Roma ha ottenuto 5 risultati utili nelle ultime 5 giornate di Serie A ed è impegnata sul campo del Genoa nel 35esimo turno del massimo campionato italiano. La formazione giallorossa viene dalla vittoria casalinga con il Cagliari, dopo il pareggio a San Siro con l'Inter, e cerca il settimo successo in trasferta per la lotta alla Champions League. Il Genoa, invece, ha rimediato solo un punto nelle ultime 3 partite, pareggiando con la Spal e perdendo contro Torino e Sampdoria.

DIRETTA GENOA-ROMA - La partita tra Genoa e Roma è in programma alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Canale 251. La diretta streaming, invece, sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI - Prandelli sembra intenzionato a puntare sul modulo 3-5-2. In avanti, ci dovrebbe essere Lapadula con Kouame mentre in difesa i titolari dovrebbero essere Biraschi, Romero e Criscito. Ranieri starebbe pensando al 4-2-3-1 con Dzeko unica punta e supportato sulla trequarti da Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy. In mediana, ci dovrebbero essere Nzonzi e Cristante.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pedro Pereira, Lerager, Radovanovic, Veloso, Lazovic; Kouame, Lapadula. Allenatore: Prandelli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo