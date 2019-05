ROMA - Juventus-Atalanta cambia orario. E' arrivata la decisione ufficiale della Lega Calcio che ha posticipato il calcio d'inizio della gara in programma all'Allianz domenica 19 maggio: non più alle 15.00, ma alle 20.30. La scelta è arrivata per permettere alla formazione allenata da Gasperini di avere qualche ora in più di riposo, visto che i nerazurri scenderanno in campo mercoledì 15 maggio, all'Olimpico, per la finale di Coppa Italia contro la Lazio.