Diretta Empoli-Torino ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

EMPOLI - La gara più affascinante della domenica pomeriggio, valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, è senza dubbio quella che vede il Torino di Mazzarri in scena ad Empoli per cercare di approfittare del pareggio della Roma di ieri. Anche la squadra toscana dell'ex Roma Andreazzoli vuole vincere, tuttavia, per approfittare del pareggio del Genoa contro il Cagliari e operare il sorpasso uscendo così dalla zona retrocessione per la prima volta da mesi. C'è tanto ancora in gioco in questa penultima giornata di Serie A e Toro ed Empoli incarnano perfettamente questo concetto.

DIRETTA EMPOLI-TORINO - La partita tra Empoli e Torino è in programma al Castellani di Empoli alle 15.00 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI - Nonostante qualche acciacco, i padroni di casa dovrebbero presentarsi con la formazione tipo: la coppia Caputo-Farias in avanti con Krunic e Traorè da mezz'ali. Bennaccer in cambia di regia e sulle fasce dovrebbero esserci ancora Pajac e Di Lorenzo. Potrebbe recuperare dal primo minuto Maietta a far reparto con Silvestre e Dell'Orco davanti a Dragowski. Nel Toro, allo stesso, modo Mazzarri potrebbe affidarsi ancora al Gallo Belotti da prima punta coadiuavato da Baselli e Berenguer sulla trequarti. In mediana, invece, potrebbe esserci Rincon insieme a Lukic con De Silvestri e Aina sulle fasce in luogo dell'infortunato Ansaldi. Dovrebbe essere confermata la solita difesa con Izzo, Nkolou e Moretti davanti a Salvatore Sirigu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennaccer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.

