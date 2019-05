Diretta Lazio-Bologna ore 20.30: le probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - Lazio e Bologna scenderanno in campo stasera alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma per il Monday Night della 37ª giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dal trionfo in Coppa Italia contro l'Atalanta in finale; una vittoria che garantirà alla formazione capitolina di partecipare alla prossima edizione dell'Europa League. Il treno Champions è ormai passato e la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a salirci sopra. Dall'altra parte un Bologna che, dopo una seconda parte di stagione da applausi, con un pareggio stasera sarebbe matematicamente salvo. Gli uomini di Mihajlovic, con l'arrivo del tecnico serbo in panchina, hanno svoltato completamente il loro campionato, conquistando ben 26 dei 40 punti attuali. Nel turno precedente i rossoblù hanno stritolato il Parma per 4-1 e stasera potrebbero festeggiare una salvezza insperata dopo il girone d'andata.

SEGUI LAZIO-BOLOGNA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

COME VEDERLA IN TV - Lazio-Bologna è in programma stasera alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI - Stasera sarà la serata dell'esordio tra i pali di Guerrieri. Sarà infatti il 23enne a difendere i pali della porta biancoceleste. Davanti a lui Patric, Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Romulo e Lulic dovrebbero agire sulle fasce, mentre Parolo, Badelj e Lucas Leiva dovrebbero cucire il gioco. Correa, autore del gol dell'apoteosi biancoceleste in finale di Coppa Italia, dovrebbe invece agire alle spalle dell'unica punta Ciro Immobile. Mihajlovic si affida al collaudato 4-2-3-1, con Dzemaili e Pulgar chiamati a fare da schermo davanti la difesa e Orsolini, Soriano e Palacio alle spalle di Sansone unica punta.

LAZIO (3-5-1-1): Guerrieri; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Correa; Immobile. ALLENATORE: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Sansone. ALLENATORE: Mihajlovic.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.