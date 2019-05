Corsa salvezza, tutti i possibili scenari e combinazioni

Dopo il Cagliari, con l’Udinese è salvo anche il Parma, che si tira fuori dall’inferno dei 90 minuti finali, un inferno scatenato dalla nettissima vittoria dell’Empoli con il Torino. Può farlo anche il Bologna oggi, raccogliendo almeno un punto contro la Lazio. Poi tutto ruoterà intorno a due gare: quella di San Siro fra l’Inter e l’Empoli e quella del Franchi tra Fiorentina e Genoa. Il ritorno di Prandelli nella piazza che lo ha amato di più rischia di riservare, in un senso o nell’altro, un finale drammatico. E pensare che entrambe le squadre hanno dilpadidato un margine di tutto rispetto in queste ultime settimane.

EMPOLI E GENOA - La squadra toscana è salva con una vittoria a Milano, a prescindere dagli altri risultati; o in subordine chiudendo davanti ai rossoblù, che hanno vinto entrambi gli scontri diretti. Vista dalla prospettiva di Prandelli: se l’Inter fa bottino pieno con l’Empoli, al Genoa basta un pari per restare in A.

RABBIA MONTELLA, FERITO UN INSERVIENTE

ATTENTA, FIORENTINA - La mancata vittoria dell’Empoli salverebbe automaticamente la Fiorentina (e il Bologna, se sarà ancora a 40 punti dopo stasera). Viceversa, il successo di Caputo e compagni in casa dell’Inter aprirebbe due scenari: un testa a testa tra Fiorentina e Genoa o un arrivo ad almeno tre squadre a pari punti.

VIOLA E GENOA - Se Bologna e Udinese faranno almeno un punto, con l’Empoli corsaro a quota 41, il Genoa vincendo aggancerebbe la Fiorentina a 40 condannando Montella alla B in virtù del vantaggio negli scontri diretti (pareggio all’andata). Se invece almeno una tra Bologna e Udinese restasse a 40 punti, entrerebbero in gioco più classifiche avulse. Che ovviamente hanno come elemento fisso la coppia Fiorentina-Genoa.

4 SQUADRE A 40 - L’ipotesi più estrema è un arrivo a quattro alle spalle dell’Empoli. In questo caso la classifica avulsa sarebbe: Genoa 9, Udinese 8, Fiorentina 6, Bologna 5. Dunque: Bologna in B.

DOPPIO KO DEL BOLOGNA - Con l’Udinese che fa risultato all’ultima in caso del Cagliari e un doppio ko del Bologna, può verificarsi un arrivo a tre con Mihajlovic, Montella e Gasperini. In questo caso la classifica avulsa sarebbe: Genoa 8, Fiorentina e Bologna 2. Tra viola e rossoblù diventerebbe decisiva la differenza reti: se il Genoa battesse la Fiorentina con un solo gol di scarto, toscani ed emiliani sarebbero a -1 ed entrerebbe in scena la differenza reti generale (+2 Fiorentina, -9 Bologna), favorevole oggi ai viola. Se invece il Genoa battesse la Fiorentina con due o più reti di scarto, in B finirebbe la squadra toscana che avrebbe almeno un -2 rispetto al -1 del Bologna.

Il Parma conquista la salvezza e i tifosi del Tardini

UDINESE KO - Con Fiorentina, Udinese e Genoa a quota 40 (alle spalle ovviamente dell’Empoli e questo punto anche del Bologna), la classifica avulsa sarebbe: Udinese 5 (e salva a prescindere), Fiorentina e Genoa 5 con la differenza reti ancora una volta decisiva. Se il Genoa vincesse con 1 gol di scarto, la Fiorentina si salverebbe (0 contro il -1 dei rossoblù); se il Genoa vincesse con 2 o più reti di scarto, sarebbe Prandelli a salvarsi (almeno 0 contro il -1 o peggio della viola).