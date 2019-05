Diretta Torino-Lazio dalle 15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

TORINO - Per l'ultima di campionato mister Simone Inzaghi ha deciso di puntare sui "tanti ragazzi della Primavera: si sono meritati queste chiamate e queste presenze". A guidare i vari giovani ci sarà Ciro Immobile, che vuole ritornare al gol in campionato che manca da aprile. Impresa non semplice perché il Toro, sfumata la qualificazione in Europa, vuole almeno chiudere al settimo posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 15, segui Torino-Lazio su www.corrieredellosport.it.

TORINO-LAZIO LIVE ALLE 15.00

Formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Lukic, Ola Aina; Iago Falque, Baselli; Belotti. All.: Mazzarri

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi, Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Abisso di Palermo

Tv: Sky Sport 202