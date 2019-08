Diretta Udinese-Milan ore 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

UDINE - Marco Giampaolo si presenta alla Dacia Arena con il suo nuovo Milan. L'ex tecnico blucerchiato è pronto per l'esordio in campionato contro l'Udinese tornata nella mani di Igor Tudor alla fine della scorsa stagione, con un Suso tutto nuovo e Piatek ancora lontano dalla forma migliore. Il mercato è ancora aperto e Giampaolo non è certo che Suso rimarrà in rossonero, ma finora ha lavorato con lo spagnolo trasformandolo in un trequartista pronto a dare il meglio di sé dietro le punte. Il problema finalizzatore per il tecnico rossonero non esiste: Piatek ha la sua piena fiducia.

La partita tra Udinese e Milan è in programma alle ore 18.00 alla Dacia Arena e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251. La diretta streaming di Udinese-Milan sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao; Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Giu. Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, Opoku, De Maio, Nuytinck, Walace, Balic, Barak, Sema, De Paul, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Duarte, Gabbia, Bennacer, Bonaventura, Kessié, Brunic, Leao, André Silva. Allenatore: Giampaolo.