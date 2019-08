Diretta Cagliari-Brescia ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

CAGLIARI - Dopo la qualificazione ottenuta in Coppa Italia, il Cagliari di Rolando Maran è pronto a partire con il piede giusto anche in campionato. Alla Sardegna Arena, i padroni di casa ospiteranno il Brescia neopromosso del patron Cellino che alla guida dei rossoblù ha scritto pagine importanti della storia del club sardo. Un incrocio con il passato che avrà un quid in più per il pubblico cagliaritano pronto a riabbracciare il figliol prodigo Radja Nainggolan, tornato a difenderi i colori tanto amati. Corini invece non potrà contare sul neo acquisto Balotelli che deve scontare un turno di squalifica.

Segui Cagliari-Brescia LIVE sul nostro sito

Cagliari-Brescia, dove vederla in tv

La partita tra Cagliari e Brescia è in programma alle ore 20.45 alla Sardegna Arena e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 254. La diretta streaming di Cagliari-Brescia sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Brescia

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Nainggolan, Deiola; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Mattiello, Lu. Pellegrini, Pisacane, Romagna, Cigarini, Oliva, Cerri, Nandez, Castro, Han, Ragatzu. Allenatore: Maran.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Zhmral; Spalek; Morosini, Al. Donarumma. A disp.: Alfonso, Gastaldello, Curcio, Semprini, Mangraviti, Dessena, Tremolada, Ayé. Allenatore: Corini.