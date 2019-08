Udinese-Milan 1-0: Becao beffa Giampaolo

UDINE - Male, anzi malissimo, la prima. Un colpo di testa del semisconosciuto Becao beffa il Milan e mette subito nei guai Giampaolo. L'1-0 della Dacia Arena arriva al termine di una prestazione piatta e senza carattere, che conferma tutte le difficoltà in attacco già viste durante le amichevoli, con un Piatek spento e un po' intristito. Molto meglio l'Udinese, più pronta sia mentalmente che atleticamente, brava a sfruttare l'occasione al 27' della ripresa con il difensore brasiliano acquistato dal Cska Mosca.

Milan ko, Piatek non sfonda e si dispera

Il primo Milan di Giampaolo

Confermando la tendenza generale, Giampaolo va sul sicuro e per il suo esordio sulla panchina rossonera lascia in panchina tutti i nuovi acquisti. Il tecnico schiera un 4-3-1-2 con Borini nell'insolito ruolo di mezzala, Calhanoglu in regia e Suso trequartista alle spalle di Piatek e Castillejo. I rossoneri provano a tenere il possesso palla cercando la verticalizzazione al momento giusto, ma i ritmi sono troppo bassi per mettere in difficoltà la difesa dell'Udinese. Tudor, che lascia inizialmente in panchina De Paul (corteggiato dalla Fiorentina), preferisce partire coperto sfruttando in contropiede la velocità di Pussetto e Lasagna. Una mossa scontata, ma alla fine vincente.

Becao supera Donnarumma

L'occasione migliore del primo tempo è uno svarione di Borini, che al 15' sfiora l'autogol su un'azione insistita dei friulani. Per il Milan, un paio di goffi tentativi dalla distanza di Calhanoglu e Suso. In avvio di ripresa parte forte l'Udinese: al 4' un errore in appoggio di Calabria lancia Mandragora, che impegna Donnarumma dalla distanza. Poco dopo trova spazio anche Fofana, fermato in due tempi dal portiere rossonero. Giampaolo non è soddisfatto e al 60' cambia. Dentro Kessie per Borini. Tudor risponde con Nestorovski e De Paul al posto di Fofana e Pussetto. L'Udinese è più offensiva e trova subito il gol: calcio d'angolo dalla destra e stacco di testa di Becao che supera Kessie e batte Donnarumma. Giampaolo si dispera e inserisce anche Leao e Bennacer per Castillejo e Paqueta. Il Milan tenta di trovare il pareggio e protesta per un braccio in area friulana di Samir, ma Pasqua non interviene dopo aver rivisto le immagini al Var. L'Udinese può festeggiare.

Udinese-Milan: tabellino e statistiche