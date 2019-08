Serie A, Fiorentina multata per cori di matrice territoriale

ROMA - Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie A. Soltanto due i calciatori squalificati per un turno, entrambi espulsi: Farias (Lecce) per "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco" e Dawidowicz (Verona) per "avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

Ammende

Per quanto riguarda le società ammenda di 10.000 euro alla Fiorentina per "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria" e di 3.000 euro al Bologna "a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara". Nessuna richiesta di prova tv per Mertens (Napoli) visto che sia l'arbitro che il VAR avevano già valutato l'episodio. Il primo cartellino giallo, introdotto nel nuovo regolamento, è stato sventolato a Vincenzo Montella (Fiorentina).