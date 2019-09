Diretta Lazio-Roma ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - Sale l'attesa per il derby capitolino. Alle 18 Lazio e Roma scenderanno in campo in uno stadio Olimpico che promette spettacolo. I biancocelesti dovranno cercare di ripetere l'ottima prestazione fornita nella prima giornata a Marassi contro la Sampdoria, dove una doppietta di Immobile e il gol di Correa hanno steso i blucerchiati. Inizio più difficile invece per la Roma di Paulo Fonseca, fermata 3-3 all'esordio casalingo contro il Genoa. Simone Inzaghi, però, non è d'accordo con chi vede i biancocelesti favoriti nella sfida di oggi: "È come se fosse il mio primo derby, non vedo l'ora. Non siamo avvantaggiati, è strano viverlo subito. Giochiamo con coraggio". Sulla stessa lunghezza d'onda il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca, prima volta per lui in panchina nel derby della Capitale. L'allenatore portoghese dovrà cercare di emulare illustri predecessori come Garcia, Spalletti e Di Francesco, vincitori alla prima stracittadina. Alla vigilia è stato molto chiaro Fonseca: "Rispetto alla partita di domenica scorsa dovremo migliorare molto la fase difensiva. Loro favoriti? Lo scopriremo nei fatti. Non sono un allenatore dogmatico. Ovviamente credo nei miei principi e voglio che la mia squadra mostri sempre un'identità di gioco, ma lavoro per ottenere dei risultati". Fino ad oggi sono 150 i precedenti in Serie A tra Roma e Lazio, con i giallorossi che hanno conquistato 54 successi, 38 quelli dei biancocelesti e 58 pareggi.

Dove vederla in tv

Lazio-Roma è in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo ALL.: Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. A DISP.: Mirante, Fuzato, Smalling, Juan Jesus, Çetin, Santon, Veretout, Diawara, Pastore, Antonucci, Schick, Kluivert. ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.