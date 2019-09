Serie A, anticipi e posticipi: Roma-Napoli di sabato, Inter-Juve di sera

MILANO - La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi delle gare del girone d'andata fino alla 16ª giornata: il campionato, fermo per la sosta delle Nazionali, ripartirà alle 15 di sabato 14 settembre con Fiorentina-Juventus, primo match della 3ª. I bianconeri affronteranno l'Inter (7ª) domenica 6 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky, Lazio-Atalanta introduce l'ottavo appuntamento, Roma-Napoli è invece in programma sabato 2 novembre alle 15.

3ª giornata

14/09/2019 Sabato 15.00 FIORENTINA - JUVENTUS SKY

14/09/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA SKY

14/09/2019 Sabato 20.45 INTER - UDINESE DAZN

15/09/2019 Domenica 12.30 GENOA – ATALANTA DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 BRESCIA – BOLOGNA SKY

15/09/2019 Domenica 15.00 PARMA – CAGLIARI DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 SPAL – LAZIO SKY

15/09/2019 Domenica 18.00 ROMA – SASSUOLO SKY

15/09/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – MILAN SKY

16/09/2019 Lunedì 20.45 TORINO – LECCE SKY

4ª giornata

20/09/2019 Venerdì 20.45 CAGLIARI – GENOA SKY

21/09/2019 Sabato 15.00 UDINESE – BRESCIA SKY

21/09/2019 Sabato 18.00 JUVENTUS – HELLAS VERONA SKY

21/09/2019 Sabato 20.45 MILAN – INTER * DAZN

22/09/2019 Domenica 12.30 SASSUOLO – SPAL DAZN

22/09/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – ROMA SKY

22/09/2019 Domenica 15.00 LECCE – NAPOLI DAZN

22/09/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – TORINO SKY

22/09/2019 Domenica 18.00 ATALANTA – FIORENTINA (°) SKY

22/09/2019 Domenica 20.45 LAZIO – PARMA SKY

5ª giornata

24/09/2019 Martedì 19.00 HELLAS VERONA – UDINESE SKY

24/09/2019 Martedì 21.00 BRESCIA – JUVENTUS DAZN

25/09/2019 Mercoledì 19.00 ROMA - ATALANTA SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 FIORENTINA – SAMPDORIA DAZN

25/09/2019 Mercoledì 21.00 GENOA – BOLOGNA SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 INTER – LAZIO SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 NAPOLI – CAGLIARI SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 PARMA – SASSUOLO SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 SPAL – LECCE DAZN

26/09/2019 Giovedì 21.00 TORINO – MILAN SKY

6ª giornata

28/09/2019 Sabato 15.00 JUVENTUS – SPAL SKY

28/09/2019 Sabato 18.00 SAMPDORIA – INTER SKY

28/09/2019 Sabato 20.45 SASSUOLO – ATALANTA DAZN

29/09/2019 Domenica 12.30 NAPOLI – BRESCIA DAZN

29/09/2019 Domenica 15.00 LAZIO – GENOA SKY

29/09/2019 Domenica 15.00 LECCE – ROMA DAZN

29/09/2019 Domenica 15.00 UDINESE – BOLOGNA SKY

29/09/2019 Domenica 18.00 CAGLIARI – HELLAS VERONA SKY

29/09/2019 Domenica 20.45 MILAN – FIORENTINA SKY

30/09/2019 Lunedì 20.45 PARMA – TORINO SKY

7ª giornata

4/10/2019 Venerdì 20.45 BRESCIA – SASSUOLO SKY

5/10/2019 Sabato 15.00 SPAL – PARMA SKY

5/10/2019 Sabato 18.00 HELLASVERONA – SAMPDORIA SKY

5/10/2019 Sabato 20.45 GENOA – MILAN DAZN

6/10/2019 Domenica 12.30 FIORENTINA – UDINESE DAZN

6/10/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – LECCE DAZN

6/10/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – LAZIO SKY

6/10/2019 Domenica 15.00 ROMA – CAGLIARI SKY

6/10/2019 Domenica 18.00 TORINO – NAPOLI (°) SKY

6/10/2019 Domenica 20.45 INTER – JUVENTUS * SKY

8ª giornata

19/10/2019 Sabato 15.00 LAZIO – ATALANTA SKY

19/10/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – HELLAS VERONA SKY

19/10/2019 Sabato 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA DAZN

20/10/2019 Domenica 12.30 SASSUOLO – INTER DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 CAGLIARI – SPAL DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ROMA SKY

20/10/2019 Domenica 15.00 UDINESE – TORINO SKY

20/10/2019 Domenica 18.00 PARMA – GENOA (°) SKY

20/10/2019 Domenica 20.45 MILAN – LECCE SKY

21/10/2019 Lunedì 20.45 BRESCIA – FIORENTINA SKY

9ª giornata

25/10/2019 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA – SASSUOLO SKY

26/10/2019 Sabato 15.00 LECCE – JUVENTUS SKY

26/10/2019 Sabato 18.00 INTER – PARMA SKY

26/10/2019 Sabato 20.45 GENOA – BRESCIA DAZN

27/10/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – SAMPDORIA DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – UDINESE SKY

27/10/2019 Domenica 15.00 SPAL – NAPOLI DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 TORINO – CAGLIARI SKY

27/10/2019 Domenica 18.00 ROMA – MILAN SKY

27/10/2019 Domenica 20.45 FIORENTINA – LAZIO SKY

10ª giornata

29/10/2019 Martedì 19.00 PARMA – HELLAS VERONA DAZN

29/10/2019 Martedì 21.00 BRESCIA – INTER SKY

30/10/2019 Mercoledì 19.00 NAPOLI – ATALANTA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 CAGLIARI – BOLOGNA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 JUVENTUS – GENOA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 LAZIO – TORINO DAZN

30/10/2019 Mercoledì 21.00 SAMPDORIA – LECCE SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 SASSUOLO – FIORENTINA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 UDINESE – ROMA DAZN

31/10/2019 Giovedì 21.00 MILAN – SPAL SKY

11ª giornata

2/11/2019 Sabato 15.00 ROMA – NAPOLI * SKY

2/11/2019 Sabato 18.00 BOLOGNA - INTER SKY

2/11/2019 Sabato 20.45 TORINO – JUVENTUS * DAZN

3/11/2019 Domenica 12.30 ATALANTA – CAGLIARI DAZN

3/11/2019 Domenica 15.00 GENOA – UDINESE SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – BRESCIA SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 LECCE – SASSUOLO DAZN

3/11/2019 Domenica 18.00 FIORENTINA – PARMA SKY

3/11/2019 Domenica 20.45 MILAN – LAZIO SKY

4/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – SAMPDORIA SKY

12ª giornata

8/11/2019 Venerdì 20.45 SASSUOLO – BOLOGNA SKY

9/11/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – TORINO SKY

9/11/2019 Sabato 18.00 INTER – HELLAS VERONA SKY

9/11/2019 Sabato 20.45 NAPOLI – GENOA DAZN

10/11/2019 Domenica 12.30 CAGLIARI – FIORENTINA DAZN

10/11/2019 Domenica 15.00 LAZIO – LECCE SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ATALANTA SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 UDINESE – SPAL DAZN

10/11/2019 Domenica 18.00 PARMA – ROMA SKY

10/11/2019 Domenica 20.45 JUVENTUS – MILAN * SKY

13ª giornata

23/11/2019 Sabato 15.00 ATALANTA – JUVENTUS SKY

23/11/2019 Sabato 18.00 MILAN – NAPOLI * SKY

23/11/2019 Sabato 20.45 TORINO – INTER DAZN

24/11/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – PARMA DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 HELLASVERONA – FIORENTINA DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 ROMA – BRESCIA SKY

24/11/2019 Domenica 15.00 SASSUOLO – LAZIO SKY

24/11/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – UDINESE SKY

24/11/2019 Domenica 20.45 LECCE – CAGLIARI SKY

25/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – GENOA SKY

14ª giornata

30/11/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – ATALANTA SKY

30/11/2019 Sabato 18.00 GENOA – TORINO SKY

30/11/2019 Sabato 20.45 FIORENTINA – LECCE DAZN

1/12/2019 Domenica 12.30 JUVENTUS – SASSUOLO DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 INTER – SPAL SKY

1/12/2019 Domenica 15.00 LAZIO – UDINESE DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 PARMA – MILAN SKY

1/12/2019 Domenica 18.00 NAPOLI – BOLOGNA SKY

1/12/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – ROMA SKY

2/12/2019 Lunedì 20.45 CAGLIARI – SAMPDORIA SKY

15ª giornata

6/12/2019 Venerdì 20.45 INTER – ROMA * SKY

7/12/2019 Sabato 15.00 ATALANTA – HELLAS VERONA SKY

7/12/2019 Sabato 18.00 UDINESE – NAPOLI SKY

7/12/2019 Sabato 20.45 LAZIO – JUVENTUS * DAZN

8/12/2019 Domenica 12.30 LECCE – GENOA DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 SASSUOLO – CAGLIARI SKY

8/12/2019 Domenica 15.00 SPAL – BRESCIA DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 TORINO – FIORENTINA SKY

8/12/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – PARMA SKY

8/12/2019 Domenica 20.45 BOLOGNA – MILAN SKY

16ª giornata

14/12/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – LECCE SKY

14/12/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – PARMA SKY

14/12/2019 Sabato 20.45 GENOA – SAMPDORIA DAZN

15/12/2019 Domenica 12.30 HELLAS VERONA – TORINO DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – ATALANTA DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 JUVENTUS – UDINESE SKY

15/12/2019 Domenica 15.00 MILAN – SASSUOLO SKY

15/12/2019 Domenica 18.00 ROMA – SPAL SKY

15/12/2019 Domenica 20.45 FIORENTINA – INTER SKY

16/12/2019 Lunedì 20.45 CAGLIARI – LAZIO SKY

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n.12 del 1°

agosto 2019

(°) anticipo/posticipo disposto su indicazione degli Enti preposti per evitare la concomitanza con altri

eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.