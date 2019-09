Diretta Spal-Lazio ore 15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

FERRARA - Alle 15, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal e Lazio scenderanno in campo per la terza giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti hanno già dimostrato nelle prime due gare di essere in ottima forma e, dopo il pareggio nel derby contro la Roma, vorranno tornare alla vittoria. Partita speciale per Manuel Lazzari che, dopo sei anni a Ferrara, dove è stato uno dei protagonisti della cavalcata dalla seconda divisione alla massima serie, è passato in estate alla Lazio. Simone Inzaghi, intanto, non pensa al quarto posto: "Non dobbiamo avere obiettivi fissi, viviamo gara dopo gara. E oa battiamo la Spal". La squadra di Semplici è ancora a quota zero punti in classifica . Dopo la sconfitta alla prima contro l'Atalanta è arrivato il ko nel derby emiliano contro il Bologna. I precedenti in Serie A sorridono ai biancocelesti, che hanno vinto 12 volte. Dieci invece i successi della Spal e otto i pareggi.

SEGUI SPAL-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Diretta tv

Spal-Lazio è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali Spal-Lazio

Inzaghi attua un ampio turnover in vista del match di Europa League di giovedì contro il Cluj. Il tecnico biancoceleste concede un turno di riposo a Milinkovic-Savic e Correa, con Parolo e Caicedo che prendono il loro posto. In casa Spal Semplici scioglie tutti i suoi dubbi e recupera in extremis l'estremo difensore Berisha. Ballottaggio poi tra Igor e Reca vinto da quest'ultimo. In avanti confermata la coppia Di Francesco-Petagna.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D'Alessandro Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco. ALL.: Semplici.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. ALL.: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.