Diretta Roma-Sassuolo ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Arriva il Sassuolo all'Olimpico per la terza giornata di Serie A. La squadra emiliana porta bene alla Roma che nei 12 precedenti non ha mai perso: 7 successi giallorossi e 5 pareggi. Sulla carta, dunque, la squadra ideale per ritrovare la confidenza con la vittoria e risalire la china in classifica: la truppa di Fonseca al momento ha soli 2 punti, frutto di altrettanti pareggi con Genoa e Lazio nel derby. Il Sassuolo vanta un punto in più, grazie alla roboante vittoria sulla Sampdoria per 4-1 nella seconda giornata. Fonseca comunque non si fida del collega De Zerbi, elogiato in conferenza: "Roberto è un tecnico eccellente, che merita i complimenti perché gioca a viso aperto. In Serie A bisogna adattarsi ma è giusto non indietreggiare rispetto ai propri principi".

Mkhitaryan prepara l'esordio con la Roma

Segui Roma-Sassuolo live sul nostro sito

Dove vederla in tv

Roma-Sassuolo è in programma oggi alle ore 18 all'Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport serie A e Sky 251. Inoltre per tutti i clienti Sky è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Quest'oggi all'Olimpico Paulo Fonseca dovrebbe far vedere la sua vera 'Roma', credibile in tutti i reparti, nonostante l'assenza di Chris Smalling che dovrà rimandare il debutto a causa di un problema muscolare. Nonostante la pre-tattica fatta in conferenza il tecnico portoghese dovrebbe lanciare dal primo minuto sia Mkhitaryan alle spalle di Dzeko che Veretout a centrocampo. In casa Sassuolo dubbi in attacco per mister De Zerbi: Defrel, l'ex di turno, scalpita, ma il tecnico dovrebbe preferirgli Boga.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lor.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A DISP.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Diawara, Pastore, Antonucci, Kluivert, Kalinic. ALL.: Fonseca.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, G.Ferrari, Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. A DISP.: Pegolo, Russo, Romagna, Chiriches, Toljan, Kyriakopoulos, Tripaldelli, Mazzitelli, Locatelli, Ghion, Defrel, Raspadori. ALL.: De Zerbi.

ARBITRO: Chiffi di Padova. VAR: Giacomelli.