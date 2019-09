Serie A: il Cagliari vince a Parma, festival del gol in Brescia-Bologna

ROMA - In attesa della Roma, impegnata alle ore 18 all'Olimpico col Sassuolo, mentre la Lazio crolla allo stadio Mazza di Ferrara con la Spal, festival del gol nella sfida dei grandi assenti (Balotelli e Mihajlovic) tra Brescia-Bologna, con gli ospiti che si portano a quota 7 in classifica. Al Tardini, il Parma perde col Cagliari, tramortito dalla doppietta di Ceppitelli e dal tris di Simeone,che vanifica il parziale 1-2 di Barillà.

Il Cagliari sbanca il Tardini

Il Parma cerca di fare la partita in avvio, ma le velleità ducali s'infrangono sul palo colpito da Bruno Alves al 14', lasciando spazio alle sempre più convinte iniziative sarde, che producono il vantaggio di Ceppitelli al 23': ottimo inserimento di Nandez, il suo cross è deviato, favorendo proprio il difensore classe 89, che si ripete poi, di testa sulla punizione dell'ex Cigarini, al 39', non lasciando scampo a Sepe. Nella ripresa, Simeone sfiora il colpo del ko (55'), poi Barillà (58') gira a rete si sinistro sull'ottimo cross di Darmian. Partita riaperta e Gervinho illude il Tardini 120 secondi più tardi, con Olsen che salva il risultato deviando in corner. Il finale è convulso ed accade di tutto: al 77' il Cholito fa 1-3, rubando palla a Gagliolo e fulminando l'estremo difensore avversario con un destro dal limite, poi, all'87', Pasqua concede un penalty ai padroni di casa, revocato dal Var quattro minuti più tardi, quindi, tecnologia ancora protagonista al 98' (saranno 12 i minuti di recupero!) che annulla il poker di Joao Pedro.

Il Cagliari sbanca il Tardini di Parma: Ceppitelli protagonista con una doppietta!

Brescia-Bologna al cardiopalma: Orsolini decisivo

Bastano dieci minuti al Brescia per infiammare il Rigamonti: cross del debuttante Romulo, Donnarumma di testa sovrasta Denswil e fa 1-0. Il Bologna, privo del condottiero Mihajlovic in panchina, accusa il colpo e al 19' l'attaccante campano, grande protagonista della promozione in A lo scorso anno con 25 gol, trova il raddoppio con uno splendido destro a giro su suggerimento di Mateju. Al 21' l'italo-brasiliano ex Juve e Lazio sfiora il tris, poi le Rondinelle tentano di abbassare i ritmi, pagando dazio al 36': punizione dalla trequarti di Sansone, Joronen esce male e Bani lo anticipa netto e di testa riapre le sorti dell'incontro. Ansia bolognese per i due minuti di stop in attesa dell'ok del Var, rete poi convalidata dal 46enne Rocchi, giunto alla 248ª gara diretta in massima serie e prontamente vanificata dall'ennesima zuccata vincente del match, stavolta a firma di Andrea Cistana (41', su angolo battuto da Tonali), con la mano vistosamente fasciata per l'operazione subita al pollice nei giorni scorsi. Pronti, via (48') e Dessena lascia il Brescia in inferiorità numerica: è la svolta del match. Il Bologna inizia a premere e al 56' Orsolini raccoglie la sfera sul vertice destro dell'area piccola, regalando quindi a Palacio il tap-in del 2-3. Partita riaperta clamorosamente nel giro di pochi giri di lancetta, col 3-3 che arriva al 60': Joronen respinge la deviazione aerea dell'argentino ex Genoa ed Inter e Poli infila a porta vuota (il tocco non è chiaro, da non esludere l'autogol di Sabelli). Al 61', poi, Santander sciupa la ghiottissima occasione del sorpasso, "imitato" ancora da Palacio al 71'. Per i lombardi è una lotta contro il tempo e la resa giunge puntuale all'80': lo scatenato attaccante scodella per l'accorrente Orsolini che, da due passi, firma l'incredibile rimonta.

