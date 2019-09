Serie A: tutte le probabili formazioni della 4ª giornata

ROMA - La 4ª giornata del campionato di Serie A si apre stasera con la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Genoa. Il match clou di giornata, però, è il derby di Milano, in scena alla Scala del calcio sabato alle 20.45. L’Inter di Antonio Conte comanda la classifica a punteggio pieno, ma il pareggio in Champions League contro lo Slavia Praga sembra aver acceso il primo campanello d’allarme. Di fronte un Milan reduce da due vittorie consecutive (Brescia ed Hellas Verona). Prima del derby della Madonnina scenderà in campo la Juventus, impegnata alle 18 in casa contro l’Hellas Verona. Roma e Napoli in campo domenica alle 15 entrambe in trasferta: i giallorossi, in un buon momento di forma, andranno a fare visita al Bologna, mentre gli azzurri, dopo l’esaltante vittoria in Champions League contro il Liverpool, sfideranno il Lecce, che lunedì ha conquistato i primi tre punti del suo campionato andando a vincere a Torino. Alle 18 Atalanta-Fiorentina, mentre il posticipo di giornata è quello tra Lazio e Parma.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-GENOA

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Lu.Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran. A. DISP.: Rafael, Aresti, Mattiello, Cacciatore, Klavan, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Deiola, Castro, Cerri, Ragatzu. INDISPONIBILI: Nainggolan, Cragno, Pavoletti, Faragò. SQUALIFICATI: -.

GENOA (3-4-3): I.Radu; Romero, C.Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouame, Pinamonti. ALL.: Andreazzoli. A DISP.: Jandrei, Marchetti, Biraschi, Goldaniga, El Yamiq, Pajac, Saponara, Jagiello, Cassata, Pandev, Favilli, Sanabria. INDISPONIBILI: Sturaro. SQUALIFICATI: -.