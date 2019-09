Diretta Udinese-Brescia ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv

UDINE - Il sabato di Serie A si apre alla Dacia Arena dove l'Udinese di Tudor ospita il neopromosso Brescia di Corini, ancora orfano di Balotelli. La compagine friulana vuole sfruttare il fattore campo per evitare la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Parma ed Inter. Obiettivo identico per le rondinelle che si presentano in Friuli con tanta voglia di riscatto dopo la rocambolesca sconfitta per 4-3 contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato. Un ko che ha fatto nascere il malcontento nell'ambiente lombardo con Corini che in conferenza ha sparato a zero contro chi lo ha criticato: "Già cancellato un anno di lavoro: è fuoco amico e non fa piacere".

De Paul, schiaffo a Candreva: espulso

Dove vedere Udinese Brescia in tv

La partita tra Udinese e Brescia è in programma questo pomeriggio alle 15.00 alla Dacia Arena di Udine e sarà visibile in diretta tv su Sky Serie A e Canale 251. Inoltre, la diretta streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni Udinese Brescia

Il tecnico dei friulani deve rinunciare a De Paul squalificato dopo lo schiaffo rifilato a Candreva nell'ultima giornata. Al suo posto dovrebbe giocare dal primo il connazionale Pussetto. In casa Brescia, invece, gli squalificati sono due: Balotelli e Dessena ma Corini deve fare i conti anche con diversi infortuni. In attacco Aye dovrebbe affiancare Donnaruma con Spalek pronto ad agire alle loro spalle.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Pussetto, Lasagna. ALL.: Tudor. A DISP.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Ekong, Nuytinck, Opoku, Walace, Barak, Kubala, Nestorovski, Teodorczyk, Okaka. INDISPONIBILI: Ter Avest. SQUALIFICATI: De Paul.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayè, Alfr.Donnarumma. ALL.: Corini. A DISP.: Alfonso, Gastaldello, Curcio, Tremolada, Zhmral, Matri, Morosini, Semprini. INDISPONIBILI: Martella, Ndoj, Magani, Torregrossa. SQUALIFICATI: Balotelli e Dessena.