Diretta Lazio-Parma ore 20.45: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Dopo un inizio di stagione promettente, sulla Lazio di Simone Inzaghi è calato il buio. I biancocelesti, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive: la prima domenica scorsa a Ferrara contro la Spal dopo essere passati in vantaggio su rigore con Immobile, la seconda giovedì nel match di Europa League contro il Cluj. Anche in questa occasione i capitolini erano passati in vantaggio e si sono fatti riprendere dall'avversario, un problema di gestione del risultato che Simone Inzaghi dovrà cercare di risolvere al più presto. Stasera, intanto, nel posticipo della quarta giornata di Serie A, all'Olimpico si presenterà il Parma di D'Aversa. I ducali fin qui hanno collezionato tre punti, frutto della vittoria alla Dacia Arena contro l'Udinese (1-3), poi due sconfitte: alla prima contro la Juventus (0-1) e domenica scorsa contro il Cagliari. La Lazio ha vinto le ultime sei sfide interne contro il Parma in Serie A, segnando almeno tre reti nelle tre più recenti.

Lazio ko, sblocca Bastos ma il Cluj vince 2-1

Diretta tv

Lazio-Parma è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. ALL.: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. ALL.: D’Aversa.

ARBITRO: Abisso di Palermo.