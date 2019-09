Diretta Napoli-Cagliari ore 21: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

NAPOLI - Il Napoli, dopo la vittoria al Via del Mare di Lecce per 4-1, torna in campo nel turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano il Cagliari stasera alle 21 al San Paolo. I sardi, dopo un avvio difficile nel quale hanno collezionati due ko interni (Brescia e Inter), si sono rialzati e hanno conquistato sei punti nelle ultime due giornate andando a vincere a Parma e piegando per 3-1 il Genoa alla Sardegna Arena. Per la formazione di Maran, però, la tradizione contro i partenopei non è felice, infatti, i rossoblù hanno perso tutti gli ultimi sette scontri diretti in Serie A: è la striscia aperta di sconfitte consecutive più lunga per i sardi contro una singola avversaria nella massima serie. La squadra di Ancelotti è poi in salute, e dopo il ko contro la Juve ha collezionato ben tre vittorie, quelle contro Sampdoria e Lecce in campionato e quella contro i campioni d'Europa in carica del Liverpool in Champions League.

Llorente show: il basco trascina il Napoli contro il Lecce

SEGUI NAPOLI-CAGLIARI SUL NOSTRO SITO

Diretta tv

Napoli-Cagliari è in programma stasera alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. ALL.: Ancelotti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran.

ARBITRO: Di Bello di Lecce.