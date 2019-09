Serie A: tutte le probabili formazioni della 6ª giornata

ROMA - Dopo il turno infrasettimanale, che ha regalato tante sorprese, si ritorna subito in campo. Ad aprire la 6ª giornata di Serie A sarà la Juventus, che sabato alle 15 all’Allianz Stadium affronta una Spal in piena crisi di risultati: quattro sconfitte e una sola vittoria, quella contro la Lazio, in questo scorcio di stagione e ultimo posto in classifica insieme alla Sampdoria. Proprio i blucerchiati alle 18 scendono in campo al Ferraris contro la capolista Inter. Il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, cerca il riscatto nel lunch match di domenica contro il Brescia, così come la Roma che, al Via del Mare contro un Lecce reduce dalla vittoria esterna contro la Spal, dovrà cercare di centrare i tre punti. La Lazio sfida il Genoa, mentre il posticipo domenicale vedrà il Milan impegnato contro la Fiorentina. I viola hanno trovato la prima vittoria in campionato contro la Sampdoria mercoledì, mentre i rossoneri, dopo essere passati in vantaggio con il rigore di Piatek, hanno dovuto subire la rimonta del Torino firmata dalla doppietta di Belotti. Proprio i granata chiuderanno il programma della 6ª giornata andando a sfidare il Parma al Tardini.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPAL

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Matuidi, Bonucci, De Ligt, Cuadrado; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Ronaldo, Dybala. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Emre Can, Bentancur, Demiral, Bernardeschi, Higuain.

INDISPONIBILI: Chiellini, De Sciglio, Mandzukic, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro.

SPAL (3-5-2): E.Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Paloschi. ALL.: Semplici.

A DISP.: Thiam, Letica, Tomovic, Cannistrà, Reca, Valdifiori, Murgia, Strefezza, Nikolic, Moncini, Floccari, Jankovic.

INDISPONIBILI: Fares, D’Alessandro, Di Francesco.