Diretta Sampdoria-Inter ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

GENOVA - La seconda gara in campo nella sesta giornata di Serie A si gioca al Ferraris di Genova con l'Inter capolista che cerca l'ennesima vittoria anche contro la Sampdoria. La squadra ligure guidata da Eusebio Di Francesco è reduce dalla sconfitta al Franchi di Firenze per 2-1, la quarta in campionato con una sola vittoria ottenuta contro il Torino di Mazzarri. I nerazzurri, dopo aver battuto di misura la Lazio a San Siro nel turno infrasettimanale, difendono il primo posto in classifica e si preparano alla trasferta di Champions League in casa del Barcellona. Entrambi i tecnici si aspettano una prestazione di alto livello dalle loro squadre: l'ex allenatore della Roma per svoltare dopo un inizio di campionato da horror, Conte per continuare il percorso di crescita e centrare la sesta vittoria di fila.

Sampdoria-Inter, diretta tv e streaming

La partita tra Sampdoria e Inter è in programma alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

La Sampdoria si dovrebbe affidare al ritorno di Quagliarella in avanti, coadiuvato da Ramirez e Caprari nel tridente. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Ekdal e Vieira, mentre in difesa al posto dello squalificato Murillo, spazio a Chabot con Bereszynski e Colley ai suoi lati. Nell'Inter, invece, in vista della Champions potrebbe esserci turn-over per Godin e Barella, sostituiti rispettivamente da Bastoni, esordio con i nerazzurri, e Gagliardini. Davanti, probabile prima presenza dal 1' per Alexis Sanchez che, insieme a L.Martinez, farebbe rifiatare Romelu Lukaku.

SAMPDORIA (3-4-3): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Ramirez, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.

A DISP. - Avogadri, Falcone, Ferrari, Augello, Regini, Jankto, Barreto, Thorsby, Leris, Linetty, Rigoni, Bonazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; L. Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte.

A DISP. - Padelli, Godin, Ranocchia, Biraghi, D'Ambrosio, Vecino, Barella, Lazaro, Biraghi, Borja Valero, Dimarco, Politano, Lukaku.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.