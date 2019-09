Diretta Lazio-Genoa ore 15: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Dopo il successo nell'ultima gara casalinga contro il Parma, per la Lazio di Simone Inzaghi è arrivata la sconfitta nel turno infrasettimanale al Meazza contro l'Inter capolista. I biancocelesti, però, hanno espresso un buon calcio, soprattutto nella prima frazione di gioco, sfiorando in diverse occasioni la rete del pareggio e imbattendosi contro un Handanovic in serata di grazia. Immobile e compagni dovranno ripartire dalla sfida di oggi in programma alle 15 allo stadio Olimpico contro il Genoa. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia ha confermato che lo screzio con l'attaccante è ormai acqua passata, ma ha ribadito un imperativo: "Voglio i tre punti, per la classifica non bastano bel gioco, idee e complimenti". Dall'altre parte c'è il Genoa di Aurelio Andreazzoli, reduce dal pareggio interno contro il Bologna. Per il grifone, dopo una buona partenza (pareggio per 3-3 all'Olimpico contro la Roma e vittoria interna contro la Fiorentina), sono arrivate due sconfitte di fila contro Atalanta e Cagliari. Per il Genoa il bilancio in trasferta è preoccupante: la vittoria manca da ben 11 partite (6 pareggi e 5 sconfitte), i liguri non fanno peggio dal 2012, quando la striscia arrivò addirittura a quota 13.

Come vederla in tv

Lazio-Genoa è in programma oggi alle 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi

GENOA (3-5-2): I.Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Cassata, Barreca; Kouame, Sanabria. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.