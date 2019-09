Diretta Cagliari-Verona ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

CAGLIARI - Le tre vittorie consecutive hanno riacceso gli animi dei tifosi sardi e galvanizzato l’intero spogliatoio del Cagliari che si presenta in campo contro il Verona con l’obiettivo, nemmeno tanto velato, di centrare un nuovo successo. Rolando Maran recupera anche Radja Nainggolan, out quasi un mese per un problema al polpaccio ma il calciatore belga dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Il Verona ha dimostrato di poter giocare su qualsiasi campo. La vittoria in casa del Lecce e la splendida partita allo Stadium contro la Juve ne sono la perfetta dimostrazione. Juric si presenterà alla Sardegna Arena con Stepinski unica punta, sperando nel primo gol con la maglia dell’Hellas per l'attaccante polacco.

Segui Cagliari-Verona LIVE sul nostro sito





Diretta tv e streaming Cagliari-Verona

La partita tra Cagliari e Verona è in programma alle ore 18:00 alla Sardegna Arena e sarà visibile in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport Hd al canale 251. La partita sarà inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni Cagliari-Verona

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto all'undici titolare schierato al San Paolo. Possibile panchina per Klavan e Lykogiannis con Ceppitelli e Luca Pellegrini pronti a scendere in campo dal primo minuto. Chance dall'inizio anche per Castro, match winner nel turno infrasettimanale contro il Napoli. Tre possibili cambi anche nel Verona rispetto alla squadra schierata contro l'Udinese. In avanti si dovrebbero vedere dal primo minuto Stepinski, al posto di Di Carmine, e Verre che dovrebbe essere preferito a Pessina. In difesa dovrebbe rientrare Kumbulla al posto di Gunter.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran

A disposizione nel Cagliari: Rafael, Pinna, Mattiello, Klavan, Lykogiannis, Deiola, Nainggolan, Cigarini, Ionita, Birsa, Cerri, Ragatzu.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, M. Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. Allenatore: Ivan Juric

A disposizione nel Verona: Berardi, Gunter, Vitale, Empereuer, Adjapong, Henderson, Danzi, Pessina, Pazzini, Tutino, Wesley, Salcedo.

Arbitro: Volpi di Arezzo