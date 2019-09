Diretta Parma-Torino ore 20.45: formazioni ufficiali e come vederla in tv

PARMA - Il sesto turno del campionato di Serie A si chiude con la partita tra Parma e Torino allo stadio Tardini. La formazione di D'Aversa viene dal successo casalingo con il Sassuolo dopo due sconfitte consecutive con Cagliari e Lazio. Il Torino di Mazzarri è reduce dalla vittoria in rimonta con il Milan dopo i ko con Lecce e Sampdoria e ha la possibilità di agganciare il Napoli al quarto posto in classifica di A. Entrambe le squadre non hanno ancora pareggiato nelle prime cinque giornate di campionato.

Diretta tv e streaming di Parma-Torino

La partita tra Parma e Torino è in programma allo stadio Tardini alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming di Parma-Torino sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Parma-Torino,

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: La Penna