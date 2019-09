Ranieri: "Bene Fonseca a Roma. Io al Milan? Spero Giampaolo resti"

ROMA - Il campionato è "quello che ci si aspettava: la Juve sta sempre lì ma adesso ci sono altre squadre che stanno lottando. Conte sta facendo il suo solito grande lavoro all'Inter, l'Atalanta si sta confermando e c'è anche il Napoli nonostante la sconfitta col Cagliari". Fermo dopo la seconda esperienza alla Roma, Claudio Ranieri si gode per adesso da spettatore una Serie A avvincente come non si vedeva da tempo. "All'Inter già si intravede il lavoro che stanno facendo, ha le caratteristiche e il gioco di Conte - la sua analisi ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Sensi? Mi ha sorpreso per la tranquillità con cui gioca. Inter e Juve daranno vita a un gran duello e mi auguro che anche il Napoli si rimetta in carreggiata". I bianconeri stanno ancora metabolizzando il metodo Sarri. "Il suo è un lavoro un po' diverso ma Pjanic sta toccando tutti quei palloni che il tecnico gli chiede e stanno arrivando anche i risultati. La Champions? Vincerla non è una cosa facile, devi essere in forma nel momento giusto, verso marzo-aprile quando hai sulle spalle mesi di battaglie. La Juve ha tutto per vincerla come ce l'hanno altre squadre. E poi ci sono le sorprese, come il Tottenham l'anno scorso".

Ranieri su Ribery, Nainggolan e Var

Passando alle individualità, il tecnico di Testaccio ammette: "Ribery mi ha sorpreso, è uno dei più grandi acquisti fatti in Italia. E' volenteroso, un grande professionista, ci voleva e sono contento per la Fiorentina dove Montella sta facendo un gran lavoro. Nainggolan? Mi auguro che faccia la differenza, lui può farla, e auguro al Cagliari di poter lottare per l'Europa ma il campionato è lungo". Fra gli italiani, invece, sta emergendo Tonali: "Non so se sia il nuovo Pirlo, Pirlo è diventato Pirlo piano piano, negli anni. Lui è un predestinato, tecnicamente molto bravo, vediamo dopo i primi momenti di difficoltà. Stiamo comunque tornando ad avere ottimi giocatori, ora aspettiamo il crack, quei giocatori che ti fanno vincere. Mancini sta facendo un lavoro egregio e stiamo tornando piano piano in auge". Ranieri vede miglioramenti anche sul fronte Var ("si commettono errori meno grossolani, gli arbitri sono meno restii ad andare a vedere il Var") mentre su un futuro in Premier per Allegri chiosa: "E' talmente esperto e conosciuto in tutto il mondo che non avrebbe difficoltà a capire la mentalità del calcio inglese".

Milan, ancora un ko: tris della Fiorentina e fischi per Giampaolo

Le parole di Ranieri su Roma e Giampaolo

Ranieri non perde di vista la 'sua' Roma. "Mi sembra che Fonseca stia facendo un bel lavoro, è un allenatore molto intelligente che ha capito le difficoltà della squadra e ora prendono meno palloni filtranti. La sua filosofia sta venendo fuori, da quello che leggo i giocatori sono contenti per cui penso sia stata una scelta positiva e sono convinto che la Roma farà un buon campionato. Il mio addio? Era concordato, per me non c'è stato un epilogo brutto, lo è stato invece per De Rossi e Totti". Spesso ingaggiato a campionato in corso ("vorrà dire che il mio karma è questo, prendere squadre in corsa e cercare di fare del mio meglio. Ma sono contento della carriera che sto facendo"), Ranieri è stato accostato in queste ore alla panchina del Milan, in caso di esonero di Giampaolo. "Io vorrei che Giampaolo potesse continuare e facesse vedere tutte le sue qualità. Per me è un allenatore molto in gamba, lo stimo tantissimo e mi auguro che riesca a trovare delle soluzioni idonee. Al momento non è una situazione facile ma ci sono tanti giovani e vanno guidati. Nel momento in cui firmi per una società, vai lì pieno di entusiasmo, poi ti trovi delle difficoltà e devi saperne venire fuori, ed è quello che auguro a Giampaolo". (in collaborazione con Italpress)