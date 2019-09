Parma-Torino 3-2, il tabellino

PARMA - Il Parma batte 3-2 il Torino in una partita al cardiopalma. Primo tempo scoppiettante: gialloblù avanti già al 2' grazie a Kulusevski, al primo gol in A. Dopo 10' arriva il pari granata con Ansaldi, poi Gervinho al 30' spreca un rigore su cui gli ospiti restano in dieci per l'espulsione (doppio giallo) di Bremer. Al 42', sempre dal dischetto, Belotti firma il vantaggio, ma all'ultimo minuto di recupero Cornelius sigla il 2-2. Nella ripresa il neo entrato Inglese realizza il gol vittoria a 3' dal termine.

PARMA-TORINO 3-2: LA CRONACA

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo (46' Pezzella); Hernani (77' Inglese), Scozzarella, Barillà (65' Kucka); Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Alastra, Brugman, Colombi, Dermaku, Karamoh, Sprocati. Allenatore: D'Aversa.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi (80' Djidji), Rincon, Baselli, Aina; Verdi (58' Laxalt), Meitè; Belotti (87' Zaza). A disposizione: Berenguer, Bonifazi, De Silvestri, Falque, Lukic, Millico, Rosati, Lyanco, Ujkani. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: La Penna di Roma1.

MARCATORI: 2' Kulusevski (P), 12' Ansaldi (T), 42' su rig. Belotti (T), 48' Cornelius (P), 87' Inglese (P)

NOTE: Allontanato Mazzarri (T) al 93'. Espulso Bremer (T) al 28' per doppia ammonizione. Al 30' Sirigu (T) respinge un rigore a Gervinho (P). Ammoniti Laurini, Hernani (P); Rincon (T). Recupero 3'pt - 4'st. Calci d'angolo 7-3.