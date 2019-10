Serie A, Spal-Parma 1-0: basta Petagna. Strefezza incanta, poi si fa espellere

La Spal rinasce con il Parma, una delle sue vittime preferite, e conquista una vittoria preziosissima dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Semplici, che aveva conquistato gli unici tre punti con la Lazio finora, sale a quota sei e può affrontare la sosta con più serenità. Umore opposto in casa Parma, che ferma la sua corsa verso il sogno europeo dopo due vittorie consecutive. La Spal aveva battuto la squadra di D'Aversa due volte su due nella scorsa stagione, e i ducali non riescono a vincere a Ferrara dal 1982. Un campo stregato. Il protagonista assoluto del match è il brasiliano Strefezza, nel bene e nel male. L’esterno della Spal, preferito a Sala sulla destra, prima trascina la squadra e fa impazzire i tifosi con le sue giocate, propiziando anche il gol di Petagna. Poi però al 72’, nel momento più delicato della gara, si fa espellere per una leggerezza e lascia i compagni a soffrire in dieci.

Inglese in panchina

Inglese non ha recuperato al meglio dalla tonsillite e parte dalla panchina. Confermato Cornelius al centro dell’attacco nel tridente con Gervinho e Kulusevski. Nella Spal c’è Floccari accanto a Petagna. I padroni di casa fanno la partita con uno Strefezza in grande giornata: ogni volta che ha la palla al piede crea occasioni pericolose e fa impazzire Pezzella. Proprio su un tiro cross dell'esterno brasiliano al 31’, arriva il gol di Petagna. Dopo essere passata in vantaggio, la Spal continua a fare la partita. Al 46’ Sepe compie un miracolo su un tiro al volo di Missiroli dal limite. Il primo tempo si conclude con i padroni di casa giustamente in vantaggio. Gervinho potrebbe far male con la sua velocità, ma non viene mai innescato.

Strefezza espulso

La ripresa si apre con un episodio dubbio: al 50’ Petagna già ammonito è protagonista di un altro scontro al limite con Gagliolo, ma l’arbitro non prende provvedimenti. Nella Spal, Strefezza ha una marcia in più e al 58’ semina il panico per l’ennesima volta: la sua conclusione però è centrale e Sepe alza sulla traversa. Proprio Strefezza però, dopo aver incantato, al 72’ lascia i compagni in dieci per un’ingenuità: il brasiliano si prende il secondo giallo per una simulazione in area. D’Aversa si gioca la carta Inglese, al posto di Barillà, e schiera una formazione a trazione anteriore con quattro attaccanti. Il Parma si butta in avanti alla ricerca del pareggio e schiaccia la Spal indietro. Semplici si sgola per far salire la squadra che soffre troppo, e all'86' inserisce Paloschi al posto di uno stanco Petagna per rivitalizzare l'attacco. I padroni di casa soffrono fino alla fine, ma riescono a resistere. Semplici, tesissimo fino al 95', al triplice fischio può fare festa.

