Genoa-Milan 1-2, il tabellino

GENOVA - Vittoria in rimonta del Milan in casa del Genoa. Nella prima frazione è Schone a portare in vantaggio i padroni di casa. Ad inizio ripresa, il pari arriva da Hernandez e il sorpasso rossonero con il calcio di rigore trasformato da Kessie (assegnato dopo la consultazione del Var che porta anche al rosso per Biraschi). La parità numerica si ristabilisce poco dopo con il secondo giallo a Calabria. Nel finale, occasionissima pari per il Genoa, con il penalty assegnato per un contatto Kouame-Reina. Ma il portiere rossonero neutralizza il tentativo di trasformazione di Schone.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito (11' pt Biraschi); Ghiglione, Lerager (43' st Pandev), Radovanovic, Schöne, Pajac; Kouamé, Pinamonti (28' st Favilli). A disp.: Marchetti, Jandrei; Goldaniga, Sanabria, El Yamiq, Jagiello, Cassata, Favilli, Ankersen, Saponara. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernández; Kessié, Biglia, Calhanoglu (1' st Paqueta); Suso, Piatek (1' st Leão), Bonaventura (36' st Conti). A disp.: Donnarumma G., Donnarumma A., Reina, Gabbia, Rodríguez; Bennacer, Krunic; Borini, Castillejo, Rebic.. ALL.: Giampaolo

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORI: 41' pt Schone (G), 6' st Hernandez (M), 12' st Kessie (M, su rig.).

NOTE: Al 48' st Schone (G) ha sbagliato un rigore (parato). Espulsi: al 47' pt Saponara (G), dalla panchina per proteste; all'11' st Biraschi (G), per fallo da ultimo uomo; al 34' st Calabria (M), per somma di ammonizioni; al 49' st Castillejo (M), dalla panchina per proteste. Ammoniti: Zapata, Schone, Lerager, Romero (G); Biglia, Paqueta (M). Recupero: 2' pt, 5' st.