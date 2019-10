Diretta Bologna-Lazio ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv

BOLOGNA - La Lazio, dopo la vittoria casalinga in campionato contro il Genoa e il successo all'Olimpico in Europa League con il Rennes, è impegnato sul campo del Bologna nel settimo turno di Serie A. I biancocelesti hanno rimediato tre successi e un pareggio, perdendo due volte, in sei turni di campionato e vogliono ottenere la quarta vittoria prima della sosta. Il Bologna, dopo un inizio di stagione promettente, ha portato a casa un solo punto nelle ultime tre uscite: ko con Udinese e Roma, pari con il Genoa.

Bologna-Lazio, diretta tv e streaming

La sfida tra Bologna e Lazio è in programma alle ore 15 allo stadio Dall'Ara e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 253. La diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Skygo.

Segui Bologna-Lazio LIVE sul nostro sito

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Ci dovrebbe essere Palacio in avanti come unica punta, con Orsolini, Svanberg e Sansone a supporto sulla trequarti. Simone Inzaghi, invece, dovrebbe affidarsi alla coppia offensiva formata da Correa e Immobile. Luiz Felipe, Acerbi e Radu dovrebbero essere i tre difensori titolari.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

ARBITRO: Orsato di Schio