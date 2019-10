Diretta Lazio-Atalanta ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - La Lazio apre il palinsesto dell'ottava giornata di Serie A sfidando l'Atalanta nel proprio stadio. Con la terza miglior difesa del campionato, i biancocelesti di Inzaghi cercano punti importanti dopo il pareggio rimediato sul campo del Bologna nell'ultimo turno disputato prima della sosta per le nazionali. L'Atalanta di Gasperini, invece, cerca conferme dopo la vittoria in casa contro il Lecce per rimanere nei piani alti della classifica e per aumentare il proprio bottino di punti che fino a questo momento dice 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta con 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate di Serie A.

Lazio-Atalanta, diretta tv e streaming

La sfida tra Lazio e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Skygo.

Segui Lazio-Atalanta LIVE sul nostro sito

Probabili formazioni Lazio-Atalanta

Simone Inzaghi dovrebbe andare avanti con la formazione che gli dà al momento più garanzie. In difesa, dunque, possibile spazio a Luiz Felipe insieme ad Acerbi e Radu. Parolo sostituisce lo squalificato Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic probabili mezz'ali. Lazzari dovrebbe tornare titolare a destra, mentre Lulic dovrebbe esserci dall'altra parte. Correa-Immobile, infine, la coppia d'attacco probabile. Con l'assenza obbligata di Zapata, fuori per infortunio, Gasperini si affida a Muriel nel ruolo di attaccante centrale con Gomez e Ilicic che dovrebbero girare attorno al colombiano. A centrocampo, possibile turno di riposo per De Roon dopo le fatiche con la nazionale olandese a vantaggio di Pasalic, mentre sulle fasce dovrebbero vedersi Hateboer da una parte e Castagne dall'altra. Reparto difensivo, invece, affidato probabilmente a Toloi, Djimsiti e Masiello per proteggere Gollini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Marusic, Jony, Lukaku, Anderson, Cataldi, Adekanye, Caicedo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic; Muriel. Allenatore: Gasperini

A DISP.: Sportiello, Rossi, Palomino, Kjaer, Ibanez, Gosens, Malinovskyi, De Roon, Arana, Barrow.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.