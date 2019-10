Diretta Juventus-Bologna ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

TORINO - Allo Stadium arriva il Bologna che avrà Sinisa Mihajlovic in panchina per questa ottava giornata di Serie A. La Juventus di Sarri si prepara a questa sfida che può valere tanto visto che la vittoria significherebbe difendere il primato in classifica conquistato nello scorso turno vincendo il big match contro l'Inter di Antonio Conte. Il Bologna, invece, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Lazio, non vince da 4 giornate con due pareggi e due sconfitte e avrebbe bisogno di una scossa che solo partite importanti come questa possono dare.

Dove vederla in tv

Juventus-Bologna è in programma stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn1.

Probabili formazioni Juventus-Bologna

Dopo la sosta per le nazionali Sarri dovrebbe affidarsi al suo 11 tipo. In porta potrebbe esserci Buffon al posto di Szczesny, mentre la difesa dovrebbe essere quella visto finora con Cuadrado e Alex Sandro esterni e Bonucci-De Ligt coppia centrale. Trio di centrocampo che probabilmente sarà composto da Pjanic, Khedira e Matuidi con Bernardeschi che dovrebbe essere preferito a Ramsey alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo. Il Bologna deve far fronte a diverse assenze e allora Mihajlovic potrebbe scegliere Mbaye e Krejci come esterni difensivi, la coppia Poli-Svanberg in mezzo al campo e Palacio davanti che dovrebbe essere sostenuto dal trio Orsolini, Soriano e Sansone.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. ALL. Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Danilo, Bentancur, Rabiot, Emre Can, Ramsey, Dybala.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

A DISP.: Da Costa, Sarr, Bani, Paz, Corbo, Schouten, Dzemaili, Santander, Skov Olsen.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

Diretta tv

