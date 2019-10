Serie A: il Cagliari batte la Spal e sogna l'Europa, Torino ko contro l'Udinese

ROMA - Fattore campo rispettato nella sfide del pomeriggio della Sardegna Arena e dello Stadio Friuli. Il Cagliari si impone per 2-0 sulla Spal con i gol di Nainggolan e Faragò e si proietta in zona Europa League in classifica. Terza vittoria interna per l'Udinese, che si conferma tra le migliori squadre del campionato per rendimento interno. I friulani si impongono sul Torino con il risultato di 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Stefano Okaka.

Udinese, Okaka stende il Torino

Okaka decisivo, male Belotti

All’Udinese basta una rete nel primo di Stefano Okaka Chuka per battere le resistenze del Torino e agganciare al nono posto in classifica proprio la squadra granata di Mazzarri. L’azione che regala i tre punti alla formazione friulana arriva pochi minuti prima dell’intervallo sull’asse Mandragora-Okaka. Al rientro in campo il Torino cerca subito il pareggio ma fallisce un’ottima occasione con Belotti che calcia con una rovesciata su Musso dopo aver ricevuto un ottimo assist nel cuore dell’area di rigore. L’Udinese avverte il pericolo e alza il baricentro allontanando così i possibili assalti della squadra torinista senza particolari patemi. A nulla serviranno per il Toro, infatti, gli ingressi nella ripresa di Zaza, Iago Falque e del giovane Millico.

Udinese-Torino: statistiche e curiosità

Cagliari nel segno si Nainggolan

La formazione di Rolando Maran sblocca il risultato dopo 8 minuti di gioco con Radja Nainggolan che accende la Sardegna Arena con una bellissima conclusione di controbalzo dai 30 metri di distanza trovando l'angolino alto alla destra di Berisha. Il primo tempo procede senza altri particolari sussulti con il Cagliari che si limita a gestire il risultato e contenere le iniziative della squadra di Semplici. Al rientro in campo è il Cagliari a cercare con insistenza la via del gol. E ci va vicinissimo al 63’ quando Nainggolan sfiora la doppietta di giornata centrando il palo con un tiro dal limite. Ma l’appuntamento con la rete è solo rimandato di qualche minuto per il Cagliari. Infatti, appena due minuti dopo arriva il raddoppio dei sardi. L’azione parte da un possesso perso da Floccari nella metà campo estense su pressione di Simeone, la palla raggiunge i piedi di Paolo Faragò che entra in area di rigore e a tu per tu con Berisha batte con freddezza il portiere albanese della Spal. Per Faragò, al debutto stagionale dopo mesi ai box per infortunio, è il quarto gol in Serie A con la maglia del Cagliari, due di questi proprio contro la Spal. La rete di Faragò chiude di fatto la sfida con circa 20' di anticipo dal triplice fischio. Grazie al successo di oggi la squadra sarda sale al quinto posto in classifica, portandosi a quota 14 punti, ad appena due lunghezze dalla quarta piazza attualmente occupata dal Napoli. La Spal resta ferma a 6 punti in terzultima posizione.

Tabellino Cagliari-Spal