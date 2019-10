Diretta Lecce-Juventus ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

LECCE - La partita del Via del Mare apre il programma odierno di Serie A. Sfida sulla carta facile per la squadra di Maurizio Sarri che si presenta in casa dei pugliesi da prima della classe con 22 punti, frutto di un cammino con 7 vittorie e 1 pareggio. Gli uomini di Liverani, che occupano il sedicesimo posto in classifica, arrivano all'appuntamento carichi dopo il pareggio conquistato allo stadio Meazza contro il Milan di Pioli. L'obiettivo dei salentini è provare a fermare la capolista per conquistare i primi punti stagionali davanti al proprio pubblico: i precedenti però non fanno ben sperare. Nelle ultime 10 giocate in Puglia il bilancio è di 6 vittorie bianconere, 2 pareggi ed altrettante affermazioni giallorosse.

Dybala, che doppietta! La Juve rimonta la Lokomotiv

SEGUI LECCE-JUVE SUL NOSTRO SITO

Diretta tv

Lecce-Juve è in programma quest'oggi alle ore 15 al Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Sarri per la trasferta in Puglia ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo. Il toscano sembra intenzionato a far riposare anche De Ligt, regalando una nuova chance a Demiral (titolare solo a Verona). A centrocampo, l'unico sicuro del posto è Pjanic mentre in attacco Bernardeschi dovrebbe agire alle spalle della coppia argentina Higuain-Dybala. In casa Lecce c'è il dubbio su Falco che si gioca una maglia da titolare con Farias, con quest'ultimo in vantaggio.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar. ALL.: Liverani. A DISP.: Riccardi, Vera, Majer, Benzar, Lapadula, Falco, Shakov, La Mantia, Vigorito, Rispoli, Dell’Orco, Imbula.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Cuadrado, De Ligt, Rugani, Emre Can, Khedira, Olivieri, Han.

ARBITRO: Piccini di Forlì.