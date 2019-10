Diretta Roma-Milan ore 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

ROMA - Quello che può essere considerato il big match questo turno è senz'altro quella che mette di fronte la Roma di Fonseca, in emergenza soprattutto nella parte centrale del campo, e il Milan di Pioli che, all'esordio con il nuovo tecnico subentrato a Giampaolo, ha pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Lecce. Questa gara vede una Roma reduce dal pareggio europeo contro il Borussia Moenchengladbach, arrivato in pieno recupero per un rigore regalato dall'arbitro ai tedeschi. Feriti nell'orgoglio, i giallorossi dovranno puntare alla vittoria in questa nona giornata di Serie A per rimanere in scia della prime delle classe. I rossoneri hanno bisogno di punti e all'Olimpico proveranno a dare la prima gioia a Pioli da allenatore del Milan.

Roma-Milan, diretta tv e streaming

La sfida tra Roma e Milan è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A. La diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali Roma-Milan

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato; Santon, Cetin, Juan Jesus; Calafiori, Darboe, Florenzi, Riccardi; Antonucci. All.: Fonseca

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Paquetá, Biglia, Kessie; Suso, Leão, Çalhanoglu. A disp.: Donnarumma A., Reina; Calabria, Duarte, Gabbia; Bennacer, Krunic; Borini, Castillejo, Piatek, Rebic. All.: Pioli

ARBITRO: Orsato di Schio.