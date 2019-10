Serie A: tutte le probabili formazioni della decima giornata

ROMA - Meno di 48 ore dopo il posticipo della 9ª giornata tra Fiorentina e Lazio torna in campo la Serie A, con gli anticipi del turno infrasettimana della 10ª giornata. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Parma ed Hellas Verona, con le due squadre che scenderanno in campo stasera alle 19 allo stadio Tardini. In serata, alle 21, invece, sarà la volta dell’Inter, ospite del Brescia allo stadio Rigamonti. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso in casa contro il Parma (2-2). Sale l’attesa invece per la sfida tra Napoli e Atalanta di mercoledì alle 19. Nel turno precedente gli azzurri non sono riusciti ad approfittare dei pari di Juve e Inter pareggiando per 1-1 al Paolo Mazza contro la Spal. I bergamaschi, invece, sono reduci dal netto 7-1 in casa contro l’Udinese. Il programma della decima giornata continua poi con le sfide delle 21, tra le quali spiccano Juventus-Genoa, Lazio-Torino e Udinese-Roma. Il Cagliari, in netta crescita rispetto a inizio stagione, dopo l’1-1 contro i granata, ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre la Sampdoria, fanalino di coda, dovrà cercare di risollevarsi al Ferraris contro un Lecce che nelle ultime due giornate ha costretto al pareggio Milan e Juve. La Fiorentina, orfana di Ribery, tre giornate di squalifica per lui, fa visita al Sassuolo, mentre sarà il Milan di Pioli, in piena crisi e a soli tre punti dal terz’ultimo posto, a chiudere il programma della 10ª giornata nel match contro la Spal.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-VERONA (OGGI ORE 19)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gius.Pezzella; Kucka, Brugman, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh. ALL.: D’Aversa. A DISP.: Colombi, Alastra, Camara, Hernani, Sprocati, Adorante. INDISPONIBILI: Laurini, Alves, Gagliolo, Inglese, Grassi, Cornelius. SQUALIFICATI: Scozzarella.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. ALL.: Juric. A DISP.: Berardi, Empereur, Pessina, Henderson, Vitale, Dawidowicz, Adjapong, Danzi, Di Carmine, Salcedo, Tutino, Pazzini. INDISPONIBILI: Badu, Bessa, Bocchetti, Tupta. SQUALIFICATI: -.