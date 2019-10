Joao Pedro lancia il Cagliari, la Fiorentina stende il Sassuolo. Pari tra Sampdoria e Lecce

ROMA - Altra vittoria per il Cagliari. La formazione di Maran stende 3-2 il Bologna nel turno infrasettimanale di Serie A, trova il quinto successo in campionato e raggiunge Lazio e Napoli al quinto posto in classifica. Per il Bologna, invece, quarto ok. Il Cagliari è riuscito a ribaltare la partita nella ripresa dopo aver chiuso in svantaggio di un gol il primo tempo. Il Bologna, infatti, era passato in vantaggio con il rigore trasformato da Santander al 23' ma, nella seconda frazione di gioco, la squadra sarda ha trovato prima il pareggio con Joao Pedro 4 minuti dopo l'intervallo, poi ribaltato il risultato con la rete di Simeone al 72' e infine ha chiuso la sfida con il secondo gol di Joao Pedro. Nei minuti di recupero l'ininfluente autorete di Faragò. Il Cagliari sale così a quota 18, raggiungendo Lazio e Napoli al quinto posto della classifica di A. Il Bologna rimane a metà graduatoria.

Sassuolo ko, vince la Fiorentina in trasferta

Finisce con la vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo la sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi hanno rimediato la quarta sconfitta nelle ulitime 5 uscite e rimangono fermi a 9 punti. I viola, invece, ritrovano il successo dopo il ko casalingo con la Lazio e vanno in ottava posizione con 15 punti. E' Boga, subito molto attivo già dai primi minuti del match, a sbloccare l'incontro. L'ivoriano, su assist di Caputo, porta in vantaggio la formazione di De Zerbi al 24' minuto di gioco del primo tempo. nella ripresa, però, la Fiorentina entra in campo con maggiore deteterminazione e a mezz'ora dal termine trova il pareggio con il colpo di testa vincente di Castrovilli sull'invito di Venuti. A 8 minuti dal novantesimo, poi, il gol di Milenkovic su assist di Castrovilli per il definitivo 1-2.

Sampdoria, pareggio in extremis con il Lecce

Si salva all'ultimo minuto la Sampdoria, che riesce a pareggiare 1-1 contro il Lecce allo scadere. A Genova, i salentini vanno avanti con la rete di Lapadula dopo appena 8 minuti di gioco dal fischio d'inizio e hanno mantenuto il vantaggio fino al novantesimo. Nei minuti di recupero, infatti, la formazione di Ranieri ha trovato il gol dell'1-1 con Gaston Ramirez e guadagna un punto, rimanendo però ancora ultima in fondo alla classifica con appena 5 punti all'attivo. Una beffa per il Lecce, che spreca l'occasione di ritrovare la vittoria e allontanarsi dalla zona retrocessione.

