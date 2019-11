Perché la moviola diventa un autogol

Se fosse un best seller potrebbe chiamarsi “Arbitri che odiano il Var”. Ma è solo la trama ipotetica di un racconto nell’inconscio del campionato di serie A, segnato dalle polemiche. Però non è un caso che Giacomelli rinunci a consultare le immagini di Napoli-Atalanta, di fronte alle vibranti proteste di tutti gli azzurri. Lui che appena un mese fa ha passato oltre due minuti davanti al monitor di Milan-Fiorentina, rettificando poi in espulsione l’ammonizione di Musacchio per fallo su Ribery. Non è un caso, ancora, che Irrati alzi un incredibile cartellino rosso contro Fazio in Udinese-Roma, rinunciando al beneficio del dubbio. Andando a ritroso, potremmo citare altri episodi che raccontano un ragionamento più o meno segretamente condiviso: gli arbitri si tengono a distanza dal Var, non tanto perché non amino la tecnologia, ma perché rifiutano il controllo di un’autorità esterna al campo di gioco che valuta il loro operato, depotenzia la loro autonomia e li riduce a subalterni dei colleghi posizionati dietro al monitor. In attesa che le regole di ingaggio tra direttore di gara e Var vengano ridefinite in maniera più congrua in sede internazionale, si stanno orientando a sbagliare di testa propria. Ma l’effetto di questa reazione difensiva a volte è disastroso, come dimostra chiaramente l’ultima giornata di campionato. Perché disporre di una tecnologia precisa e rinunciare a usarla è un clamoroso autogol.

Il caso di Napoli-Atalanta è emblematico. Dal fallo di Kjaer su Llorente, non visto da Giacomelli, al gol di Ilicic passano 33 secondi, senza che il gioco si fermi. In questo tempo brevissimo il Var esclude quel “chiaro ed evidente errore” che giustificherebbe una richiesta esplicita all’arbitro di rivedere le immagini. Cosa passa nella testa del signor Banti, che sta davanti al monitor? È probabile che l’azione da lui considerata fallosa non sia quella del difensore atalantino, che sul cross di Mertens indietreggia, disinteressandosi del pallone, e travolge l’attaccante del Napoli, ma piuttosto il gesto di quest’ultimo che, nel tentativo di stoppare, allarga le braccia mentre l’avversario gli piomba addosso a testa bassa. Andrebbe perciò fermato il gioco e punito il fallo di Llorente, magari anche con un cartellino, come prescrive il protocollo Fifa. Ma il gioco va avanti, secondo le indicazioni dell’arbitro e tra le proteste degli azzurri. E l’Atalanta pareggia. A quel punto il Var ha le mani legate: se la palla fosse finita in fallo laterale, o in calcio d’angolo, avrebbe potuto segnalare a Giacomelli il fallo non visto e chiedergli di far riprendere il gioco dall’area di rigore atalantina, dove è avvenuto il contatto tra Kjaer e Llorente. Ma una volta che il pallone è finito in gol, una simile scelta significherebbe penalizzare l’Atalanta. Perciò il Var si astiene.

Che cosa passa invece per la testa di Giacomelli? Certamente l’arbitro non vede con chiarezza quanto accade tra Kjaer e Llorente, perché al momento dell’impatto tra i due un altro difensore dell’Atalanta s’interpone sulla linea di visuale. Tant’è vero che non fischia né il rigore né al contrario il fallo dell’attaccante. È probabile che derubrichi istintivamente l’accaduto a un normale contatto di gioco, lasciando che sia il Var a valutare eventuali irregolarità. Quando l’Atalanta va in gol, il silenzio del Var rappresenta per lui il bollino di conferma della sua condotta, la prova che nella decisione di non concedere il rigore non c’è “il chiaro ed evidente errore”, che gli imporrebbe di rivedere le immagini. Certo, di fronte alla protesta unanime di tutti gli azzurri e di Ancelotti, potrebbe assumere la verifica al monitor come una sua personale e opportuna scelta. Ma chi glielo fa fare? In trentatré secondi la classifica della serie A si è rivoluzionata: Juve 26, Inter 25, Napoli e Atalanta 20, Roma 19, Lazio e Cagliari 18 è diventata Juve 26, Inter 25, Atalanta 21, Roma 19, Napoli, Lazio e Cagliari 18. Rimettere in discussione la decisione significherebbe ribaltare il campionato. La bollinatura del Var rappresenta il più rassicurante ombrello sotto il quale proteggere i propri dubbi ed espellere Ancelotti. E se c’è errore, che sia il Var a sbagliare.