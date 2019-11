Diretta Torino-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

TORINO - Una delle partite più interessanti dell'undicesima giornata di Serie A è sciruamente il derby della Mole tra Torino e Juventus. Dopo la vittoria casalinga con il Genoa nel turno infrasettimanale, i bianconeri sono primi in classifica con 26 punti e vogliono difendere la prima posizione mentre il Torino sembra in piena crisi, ha rimediato appena due punti nelle ultime 5 giornate (perdendo contro Parma, Udinese e Lazio e pareggiando con Cagliari e Napoli) ed è a metà classifica con 11 punti dopo 10 turni.

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ola Aina, Rincon, Meitè, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. ALL.: Mazzarri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. ALL.: Sarri.

ARBITRO: Doveri

