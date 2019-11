Diretta Milan-Lazio ore 20.45: come vederla in tv e formazioni ufficiali

MILANO - Immobile contro Piatek, Inzaghi contro Pioli, Milan contro Lazio. Sale l'attesa per la sfida delle 20.45 al Meazza. I biancocelesti hanno ritrovato l'entusiasmo dopo i due successi consecutivi in campionato (Fiorentina e Torino). Dall'altra parte del campo c'è invece una squadra in grande difficoltà ma che, nel turno infrasettimanale, ha ritrovato i tre punti grazie alla punizione di Suso che ha regalato la vittoria di misura contro la Spal. La Lazio ritrova il suo ex allenatore Stefano Pioli che, da quando siede sulla panchina rossonera, ha collezionato quattro punti in tre partite. Per ritrovare l'ultima vittoria biancoceleste al Meazza contro il Milan bisogna azionare la macchina del tempo e tornare al 3 settembre 1989, quando la squadra allenata da Materazzi superò quella di Sacchi grazie all'autorete di un giovane Paolo Maldini.

Come vederla in tv

Milan-Lazio è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. ALL.: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.