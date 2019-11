Diretta Cagliari-Fiorentina ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv

CAGLIARI - Alla Sardegna Arena si affrontano due squadre alla ricerca della vittoria in questa dodicesima giornata di Serie A. Il Cagliari di Maran vuole continuare con le vittorie come quella di Bergamo per ambire ad un posto in Europa, così come la Fiorentina deve riscattarsi dopo il pareggio interno con il Parma. Ancora senza Ribery squalificato, inoltre, Montella dovrà giocarsi la partita al massimo per uscire indenne da questa trasferta visto che il Cagliari spingerà a mille alla ricerca dei tre punti che potrebbero far sognare i sardi anche durante la sosta per le nazionali.

Come vederla in tv

La sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina, in programma oggi alle ore 12.30 alla Sardegna Arena di Cagliari, sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn 1.

Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni

Maran vorrebbe un'altra vittoria dopo quella di Bergamo e dovrebbe affidarsi ancora a Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. In cabina di regina, invece, potrebbe essere un'occasione per Oliva che bene ha fatto con l'Atalanta. La Fiorentina, invece, dovrebbe ritornare alla difesa a 3 con Caceres titolare e Vlahovic che in avanti dovrebbe avere la meglio su Boateng.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lu.Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone, ALL.: Maran.

A DISP.: Rafael, Pinna, Mattiello, Walukiewicz, Ionita, Rog, Cigarini, Castro, Cerri, Ragatzu.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. ALL.: Montella.

A DISP.: Terracciano, Ceccherini, Venuti, Terzic, Ranieri, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Sottil, Ghezzal, Boateng, Pedro, Brancolini.

ARBITRO: La Penna di Roma.

