Diretta Lazio-Lecce ore 15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

ROMA - Dopo la sconfitta in Europa League contro il Celtic, la Lazio ritorna all'Olimpico alla ricerca dei tre punti contro il Lecce dell'ex Liverani in questa dodicesima giornata di Serie A. Biancocelesti che non possono perdere altro terreno se vogliono lottare fino alla fine per un posto in Champions. Il Lecce, invece, ha dimostrato di essere una squadra da trasferta dove ha conquistato due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Ci vorrà tutta l'attenzione e la qualità dei biancocelesti per venire a capo di questa sfida che nasconde più di un'insidia.

Come vederla in tv

Lazio-Lecce è in programma stasera alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Babacar. ALL.: Liverani.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.