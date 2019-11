Serie A: tutte le probabili formazioni della 13ª giornata

ROMA - Dopo la sosta per le Nazionali riparte la Serie A con la 13ª giornata. Tante le sfide interessanti in calendario, a cominciare da Atalanta-Juve, domani alle 15 al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini non sta vivendo un periodo esaltante: nelle ultime cinque partite, infatti, sono arrivati tre pareggi, una sconfitta e solo una vittoria. I bianconeri, invece, sono ancora imbattuti e guidano la classifica con 32 punti. Alle 18 al Meazza scenderanno in campo Milan e Napoli, due squadre che stanno attraversando un momento difficile e che hanno bisogno di una vittoria per dare una sterzata alla propria stagione. L’ultimo successo degli azzurri di Ancelotti risale a oltre un mese, quando al San Paolo una doppietta di Milik stese l’Hellas Verona. Alle 20.45 sarà invece l’Inter di Antonio Conte a scendere in campo, dove di fronte si troverà il Torino. Bologna-Parma sarà il lunch match di giornata, mentre alle 15 scenderanno in campo Hellas Verona-Fiorentina, Roma-Brescia e Sassuolo-Lazio. I biancocelesti sono reduci da quattro successi consecutivi in campionato e non vogliono arrestare la propria corsa. Alle 18 la Sampdoria ospita l’Udinese, mentre nel posticipo domenicale il Cagliari fa visita al Lecce. La squadra di Maran, dopo due sconfitte nelle prima due giornate, non si è più fermata ed è imbattuta da ben dieci turni. Lunedì al Paolo Mazza Spal-Genoa.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVE (DOMANI ORE 15)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi F., Masiello, Kjaer, Arana, Gosens, Ibanez, Barrow, Zapata, Traore, Piccoli. INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: Ilicic, Malinovskyi.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Panic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Danilo, Emre Can, Bentancur, Ramsey, Douglas Costa, Dybala. INDISPONIBILI: Perin, Pjaca, Chiellini, Mandzukic, Rabiot, Alex Sandro. SQUALIFICATI: -.