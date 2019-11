Diretta Sassuolo Lazio ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo ospita la Lazio in questo incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A. I biancocelesti sono in salute come dimostrano le quattro vittorie consecutive ottenute in campionato ai danni di Fiorentina, Torino, Milan e Lecce. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi proveranno a mantenere il terzo posto cercando anche di distanziare il Cagliari, quarto, ma con gli stessi punti in classifica. Rendimento altalenante, invece, per il Sassuolo nelle ultime cinque gare. L'undici di De Zerbi, infatti, ha raccolto sette punti ,frutto di un pareggio, due vittorie ed altrettante sconfitte. Caputo e compagni nutrono un vantaggio di soli quattro punti dalla zona retrocessione, dunque i neroverdi non si potranno permettere passi falsi.

Come vederla in tv

La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio, in programma oggi alle ore 15 a Reggio Emilia, sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sul canale 253. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo e NowTv.

Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

De Zerbi deve fare a meno di Berardi e Defrel infortunati, quindi in attacco ci dovrebbe essere spazio per la coppia formata da Boga e Caputo con Djuricic a supporto. Simone Inzaghi, invece, dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-5-2. Patric dovrebbe vincere il ballottaggio in difesa con Luiz Felipe, mentre in mediana e in attacco dovrebbe essere tutto confermato con Immobile e Correa a comporre il duo offensivo.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Boga, Caputo. ALL.: De Zerbi. A DISP.: Turati, Russo, Peluso, Muldur, Tripaldelli, Obiang, Mazzitelli, Ghion, Bourabia, Raspadori.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Vavro, J. Lukaku, Cataldi, Parolo, Jony, Adekanye, A. Anderson, Caicedo.

ARBITRO: Chiffi di Padova