Diretta Roma-Brescia ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - La Roma di Paulo Fonseca, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Parma prima della sosta per le nazionali, affronta oggi alle 15 allo stadio Olimpico il Brescia di Fabio Grosso. La vigilia è stata caratterizzata del caso Balotelli, con l'attaccante ex Inter che non è stato nemmeno convocato dal tecnico delle Rondinelle. Dzeko e compagni dovranno cercare di ricompattarsi e tornare al successo per superare l'Atalanta, sconfitta ieri dalla Juve per 3-1, e cercare di insidiare Lazio e Cagliari, appaiate al terzo posto con 24 punti. I precedenti tra le due squadre sorridono ai giallorossi, che nelle ultime 17 sfide hanno perso solo due volte, vincendone otto e pareggiandone sette.

Roma, Florenzi non ha perso il sorriso. Mkhitaryan pronto al rientro

Roma-Brescia: come vederla in tv

Roma-Brescia è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Roma-Brescia

Fonseca dovrebbe recuperare Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe essere schierato dal primo minuto nel tridente completato da Zaniolo e Kluivert alle spalle di Dzeko, unico terminale offensivo. In difesa turno di riposo per Fazio, con Smalling e Mancini che dovrebbe partire titolari. A centrocampo dovrebbe rientrare Diawara che, con Veretout, dovrebbe fare da schermo davanti alla linea difensiva. Grosso dovrebbe rispondere con un 4-4-2. Assente Balotelli, il tecnico delle Rondinelle dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Torregrossa e Donnarumma.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Cetin, Santon, Fazio, Antonucci, Perotti, Under.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo, Ndoj; Torregrossa, Alf. Donnarumma. ALL.: Grosso. A DISP.: Alfonso, Gastaldello, Ayé, Magnani, Zhmral, Spalek, Morosini, Matri, Mangraviti.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.