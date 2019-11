Diretta Lecce-Cagliari ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

LECCE - Il posticipo delle 20.45 della 13ª giornata di Serie A sarà Lecce-Cagliari. I salentini, reduci dalla sconfitta esterna contro la Lazio, affrontano una delle squadre più in forma del campionato. I sardi, infatti, dopo i due ko nelle prime due contro Brescia e Inter, entrambe in casa, hanno conquistato dieci risultati utili consecutivi (sette vittorie e tre pareggi) e occupano il terzo posto in classifica a pari punti con la Lazio, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La squadra di Maran non vuole arrestare la propria corsa, ma di fronte si troverà una formazione che ha bisogno di punti e non vince dal 25 settembre (2-1 a Ferrara contro la Spal). I ragazzi di Liverani sono infatti a una sola lunghezza di distanza dalla Sampdoria terzultima.

Lecce-Cagliari: dove vederla in tv

Lecce-Cagliari è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

Liverani dovrebbe schierare il suo Lecce con il 4-3-1-2. Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli dovrebbero fare da schermo davanti alla difesa, mentre Shakov dovrebbe svariare sulla trequarti alle spalle del duo offensivo composto dalla coppia Lapadula-La Mantia, con quest'ultimo in leggero vantaggio su Farias. Maran dovrebbe rispondere con uno schema ad albero di Natale. Nainggolan e Joao Pedro, entrambi in forma straripante, dovrebbero supportare l'unica punta Simeone, in gol nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Lapadula, La Mantia. ALL.: Liverani. A DISP.: Riccardi, Vera, Benzar, Rispoli, Farias, Dubickas, Vigorito, Dell’Orco, Imbula, Gallo, Lo Faso.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. ALL.: Maran. A DISP.: Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukievicz, Ionita, Oliva, Castro, Cerri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.