Diretta Spal-Genoa ore 20.45: formazioni ufficiali e come vederla in tv

FERRARA - Spal e Genoa chiuderanno il programma della 13ª giornata. La squadra di Semplici sta faticando parecchio in questo avvio di stagione e fin qui ha collezionato solo otto punti, occupando il penultimo posto in classifica. Solo due le vittorie conquistate fin qui, entrambe in casa, contro Lazio (2-1 in rimonta ) e Parma (1-0). Petagna e compagni, dunque, saranno costretti a cercare i tre punti stasera contro una diretta concorrente per la zona retrocessione, il Genoa. Anche il grifone, infatti, dopo una partenza incoraggiante (quattro punti nelle prime due giornata), sembra aver tirato il freno a mano, e nelle restanti dieci partite ha raccolto solo cinque punti. I precedenti fanno sorridere i padroni di casa che, da quando sono risaliti in Serie A, stagione 2017/18, tra le squadre del nostro campionato, il Genoa è l'unica contro cui non hanno mai perso.

Spal-Genoa: come vederla in tv

Spal-Genoa è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Spal-Genoa

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Vicari, Felipe, Sala; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Di Francesco, Petagna. ALL.: Semplici.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Criscito; Sturaro, Radovanivc; Agudelo, Lerager, Cassata; Pinamonti. ALL.: Thiago Motta.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.